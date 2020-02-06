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Российская чемпионка по гимнастике госпитализирована в тяжелом состоянии

13:03
  • четверг
  • 06 февраля 2020

21-летняя спортсменка доставлена в больницу с телесными повреждениями

Александра Солдатова госпитализирована в тяжелом состоянии. 21-летняя гимнастка - четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. Она доставлена в столичную больницу с порезами на руке.
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"В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя Солдатова с телесными повреждениями. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает", — приводит сообщение источника "Чемпионат".

Обстоятельства, сопутствовавшие госпитализации Солдатовой, выясняют следователи. Гимнастка – под постоянным наблюдением врачей.

21-летняя Солдатова входит в состав сборной России. Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018) и чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018). На счету спортсменки также три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.

Однако 4 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка не выступит на московском этапе Гран-при. По словам Винер, у Солдатовой проявились некие "наследственные проблемы со здоровьем", и это связано  со взрослением спортсменки.

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