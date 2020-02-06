Стенка на стенку: фракции Рады сошлись в битве у трибуны парламента

"Батькивщина" бьется со "Слугами народа"

Законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель вызвал бурные дебаты в Верховной раде Украины. Из-за чрезмерно эмоционального состояния некоторых депутатов еще с утра спикеру пришлось объявить перерыв на 30 минут, однако полноценная работа парламента не началась до сих пор.

После объявления перерыва лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко поднялась в президиум Рады и заняла место спикера Дмитрия Разумкова. Остальные члены фракции попытались последовать за лидером. Однако депутаты от партии "Слуга народа" решили этому воспрепятствовать. Все завершилось традиционной потасовкой, к которой подключились депутаты "Оппозиционной платформы – за жизнь".

Некоторые парламентарии, не обращая внимания на нарушения регламента, решили все же начать работать. Депутаты выступают со своих мест.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине планируется отменить с 1 октября. Ко второму чтению документа уже подано более 4 тысяч поправок, напоминает РИА Новости.

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