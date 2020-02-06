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В Италии найдена мертвой 32-летняя россиянка

13:45
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Полицию вызвали встревоженные соседи

Итальянские полицейские обнаружили в городе Пиоссаско тела 32-летней россиянки Анны Марочкиной и ее супруга - 39-летнего датчанина Андреаса Педерсена. 
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Утром 6 февраля соседи вызвали полицейских, так как из квартиры Марочкиной и Педерсена раздались женские крики о помощи. Стражи порядка вскрыли квартиру и обнаружили тела супругов. 

По предварительной версии, между супругами произошла ссора, которая закончилась трагедией. Подробности произошедшего выясняются. 

Как передает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ, Марочкина и Педерсен прожили в Пиоссаско около года. Они работали на фирме, основанной Педерсеном. Соседи рассказали, что пара вела замкнутый образ жизни. 

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