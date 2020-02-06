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Украинские школьники учат географию по картам из игры Skyrim

13:58
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Учебник рекомендован Минобразования Незалежной

Украинские школьники учат географию по картам из компьютерных игр. В учебном пособии по географии для 6-классников, изданном в 2014 году, в разделе "Ориентация на местности" разместили карту выдуманной страны из ролевой игры Skyrim.
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Интересный параграф обнаружила журналист Анна Чабарай и опубликовала снимок страницы в Facebook. Учебник был издан в 2014 году и рекомендован Министерством образования Украины. Попала карта в книгу случайно, или это было сделано намеренно, авторы учебника Валерия Пестушко и Анна Уварова пока не пояснили.

 

Тут же журналистка напомнила о том, что голливудский актер Киану Ривз в украинском учебнике по истории для 10 класса оказался в компании строителей на фото 1932 года "Обед на небоскребе". Автор этого учебника— кандидат исторических наук Игорь Щупак – попытался оправдать "перемещение" героя боевиков в 30-е годы прошлого века намерением привлечь внимание учащихся. Историк считает, что так молодежь легче воспримет информацию.

На фотографии с Ривзом Щупак решил не останавливаться. Он обещает насытить украинские учебники современными мемами и историческими анекдотами, передают "Вести".

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