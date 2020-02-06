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"Дай тебе силы": Тарасова поддержала мужа Заворотнюк

14:39
  • четверг
  • 06 февраля 2020

6 февраля - важный день для Петра Чернышева

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова трогательно поздравила фигуриста Петра Чернышева с днем рождения.
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6 февраля мужу актрисы Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. Как Петр будет отмечать день рождения, неизвестно, учитывая происходящее в его семье. В трудную минуту поддержать спортсмена решила Татьяна Тарасова.

"Господи! Дай тебе силы <…> Люблю твои человеческие качества. Особенно сейчас, когда ты стремишься отдать всю силу своей любви Насте. Ты отмаливаешь ее и это потрясающе", - написала Тарасова в Instagram.

Фигурист последние месяцы очень много работает, его график расписан на многие недели вперед буквально по минутам, пишет "Экспресс-газета".

Новости о том, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу из-за серьезного заболевания, появились в конце лета 2019 года. Некоторые СМИ сообщили, что у нее актрисы диагностировали опухоль мозга. Семья звезды "Моей прекрасной няни" долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что актриса действительно проходит лечение.

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