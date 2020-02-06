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"Бывало, что греха таить": Глюкоза неожиданно отреагировала на вопрос о разводе

14:37
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Звезда назвала причину появления слухов

33-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, призналась, что ее посещали мысли о разводе с бизнесменом Александром Чистяковым.
Глюкоза встала на голову и показала стройную фигуру

"Бывало, что греха таить. Но как только начинаешь углубляться в эти мысли, понимаешь, что нет, нет и еще раз нет", - сказала артистка в интервью OK!

Недавно в СМИ ходили слухи о разладе в семье Глюкозы. Певица предположила, что это началось после того, как она поменяла ник в Instagram. Ник с фамилией мужа было трудно набирать, объяснила она. 

Между тем Чистякову-Ионову полностью устраивают отношения с мужем. Они не перестают друг друга удивлять. Иногда они устраивают романтические поездки без дочерей, принимают вместе ванну, ходят на массаж или занимаются йогой. 

"У нас в семье есть правило: даже если мы поссорились, все равно ложимся спать в одну кровать. И ты знаешь, это правило всегда работало и часто спасало. Нам не нужно искусственно освежать чувства", - рассказала звезда. 

Напомним, Глюкоза и Чистяков поженились в 2006 году. Через год у них родилась дочь Лидия. В 2011 году певица подарила мужу дочь Веру.

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