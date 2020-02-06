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Обвиняемый по делу об убийстве "Япончика" задержан в Москве

14:29
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Шадания также подозревается в незаконном обороте оружия

В Москве задержан Муртаз Шадания – обвиняемый по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, задержанному вменяется в вину также незаконный оборот оружия.
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Вячеслав Иваньков по кличке "Япончик" имел статус "вора в законе". Он был тяжело ранен выстрелами из снайперской винтовки 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Криминальный авторитет скончался от полученных ранений через два месяца.

Муртаз Шадания, по данным следствия, вел скрытое наблюдение за Иваньковым, выбирая удобное место для покушения. Кроме того, он организовал транспортировку оружия, из которого впоследствии убили "Япончика", в Москву. А во время покушения Шадания обеспечивал безопасность непосредственных исполнителей. Остальных подозреваемых в причастности к этому преступлению продолжают разыскивать, передает "Интерфакс".

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