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Обереги от коронавируса появились в продаже в России

15:03
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Цена колеблется от нескольких тысяч до 13 миллиардов рублей

Обереги, якобы, защищающие от коронавируса, появились в продаже в России. Цена на эти чудесные средства на популярных сайтах объявлений колеблется от нескольких тысяч до миллиардов рублей.
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Так, максимальная цена за один из таких амулетов составила 13 миллиардов 462 миллиона 578 тысяч 946 рублей. Обереги попроще можно приобрести тысяч за пять. В качестве защиты от китайского коронавируса продаются также древесный гриб и различные шарфы, передает "Федеральное агентство новостей".

31 декабря власти Китая объявили о вспышке нового вида коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, заражены 28 018 человек, 563 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В то же время, некоторые авторитетные эксперты считают, что опасность коронавируса сильно преувеличена.

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