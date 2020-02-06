Обереги от коронавируса появились в продаже в России

Цена колеблется от нескольких тысяч до 13 миллиардов рублей

Обереги, якобы, защищающие от коронавируса, появились в продаже в России. Цена на эти чудесные средства на популярных сайтах объявлений колеблется от нескольких тысяч до миллиардов рублей.

Так, максимальная цена за один из таких амулетов составила 13 миллиардов 462 миллиона 578 тысяч 946 рублей. Обереги попроще можно приобрести тысяч за пять. В качестве защиты от китайского коронавируса продаются также древесный гриб и различные шарфы, передает "Федеральное агентство новостей".

31 декабря власти Китая объявили о вспышке нового вида коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, заражены 28 018 человек, 563 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В то же время, некоторые авторитетные эксперты считают, что опасность коронавируса сильно преувеличена.

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