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Номинантам на "Оскар" вручат систему сбора мочи

15:32
  • четверг
  • 06 февраля 2020

А также умный бюстгалтер и аметистовые бомбочки

Номинанты на премию "Оскар" поучат за неделю до торжественной церемонии чемоданы с подарками.

В этом году их получат 24 номинанта. Стоимость подарка порядка 215 тысяч долларов. Среди презентов - романтическое путешествие на испанский маяк, сертификаты на косметологические процедуры, годовой абонемент на услуги брачного агентства. Самый дорогой подарок – 12-дневный круиз на яхте Scenic Eclipse.

Есть и необычные подарки: золотой вейп, система сбора мочи, умный бюстгальтер, повязка для успокоения мозговых волн. Шоколадный трюфель с экстрактом конопли, аметистовые бомбочки для ванн, пишет "Форбс".

Торжественная церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля в театре "Долби в Лос-Анджелесе. 13 января были объявлены номинанты.

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