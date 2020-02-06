ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Кислота или галлюциногенные грибы": Матвиенко заявил, что Сорина убили наркотики

15:30
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Артист попал в дурную компанию

Продюсер Игорь Матвиенко высказался о трагической судьбе солистов группы "Иванушки International" Игоря Сорина и Олега Яковлева. По его мнению, музыкантов сгубили спиртное и наркотики. 
Выяснились жуткие детали смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева

Как заявил Матвиенко, он поздно узнал о том, что Сорин употреблял наркотики. Это случилось уже после ухода Сорина из музыкального коллектива. "До конца не знаю, что там произошло. Но он попал в дурную компанию людей, которые конкретно "сидели" на наркоте. Я думаю, что это была какая-то кислота или галлюциногенные грибы", - рассказал продюсер в интервью aif.ru.   

А вот про пагубную привычку Олега Яковлева он знал. Продюсер пытался остановить артиста "разговорами, убеждениями", однако безуспешно. 

Игорь Матвиенко попытался объяснить, почему у звезд возникает потребность в наркотиках и алкоголе. Всему виной слава, которая оказывает влияние на психику. "Это беда наших звезд. Артист отработал концерт, получил заряд энергии. Он весь на адреналине приходит в гостиницу и не может спокойно лечь спать. Это невозможно. Ему нужно себя чем-то "успокоить", - заявил продюсер.  

Напомним, Игорь Сорин выступал в группе "Иванушки International" с 1995 по 1998 год. Он погиб при падении из окна. Его место занял Олег Яковлев, который оставался в коллективе до 2013 года. Музыкант скончался в 2017 году в больнице, куда его доставили с двусторонней пневмонией.   

Напомним, что Матвиенко - продюсер таких групп, как "Любэ", "Иванушки International", "Фабрика", "Корни" и так далее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Группа "Иванушки International"
Группа "Иванушки International"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.