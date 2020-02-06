"Кислота или галлюциногенные грибы": Матвиенко заявил, что Сорина убили наркотики

Артист попал в дурную компанию

Продюсер Игорь Матвиенко высказался о трагической судьбе солистов группы "Иванушки International" Игоря Сорина и Олега Яковлева. По его мнению, музыкантов сгубили спиртное и наркотики.

Как заявил Матвиенко, он поздно узнал о том, что Сорин употреблял наркотики. Это случилось уже после ухода Сорина из музыкального коллектива. "До конца не знаю, что там произошло. Но он попал в дурную компанию людей, которые конкретно "сидели" на наркоте. Я думаю, что это была какая-то кислота или галлюциногенные грибы", - рассказал продюсер в интервью aif.ru.

А вот про пагубную привычку Олега Яковлева он знал. Продюсер пытался остановить артиста "разговорами, убеждениями", однако безуспешно.

Игорь Матвиенко попытался объяснить, почему у звезд возникает потребность в наркотиках и алкоголе. Всему виной слава, которая оказывает влияние на психику. "Это беда наших звезд. Артист отработал концерт, получил заряд энергии. Он весь на адреналине приходит в гостиницу и не может спокойно лечь спать. Это невозможно. Ему нужно себя чем-то "успокоить", - заявил продюсер.

Напомним, Игорь Сорин выступал в группе "Иванушки International" с 1995 по 1998 год. Он погиб при падении из окна. Его место занял Олег Яковлев, который оставался в коллективе до 2013 года. Музыкант скончался в 2017 году в больнице, куда его доставили с двусторонней пневмонией.

Напомним, что Матвиенко - продюсер таких групп, как "Любэ", "Иванушки International", "Фабрика", "Корни" и так далее.

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