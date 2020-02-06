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Опубликовано видео первого полета ракетоносца Ту-160М

15:20
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Дальность полета бомбардировщика увеличилась на тысячу километров

Модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М отправился в первый полет. Съемки этого события опубликовало Минобороны России. Итогом модернизации ракетоносца стала общая возросшая эффективность и увеличенная на тысячу километров дальность полета бомбардировщика.

"Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет под управлением летчика-испытателя Казанского авиационного завода имени Горбунова Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1,5 километра и длился 34 минуты. В ходе него экипаж проверил обновленные системы и оборудование самолета", - сообщается в релизе оборонного ведомства.

На Ту-160М установлено новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Первые модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы поступят на вооружение в 2021 году.

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Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М
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