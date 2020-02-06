В Москве восемь автомобилей столкнулись на МКАД

Предварительно, обошлось без пострадавших

В Москве произошло крупное ДТП на МКАД. На 29-м километре автодороги на внешней стороне столкнулись сразу восемь машин.

Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы в твитере, авария произошла в 11:50. Движение на данном участке дороги было затруднено, однако к настоящему времени оно полностью восстановлено. Предварительно, пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о метели, сильном ветре и снежных заносах в течение четверга.

В сообщении на сайте областного главка МЧС говорится, что в условиях снегопада и метели видимость может ухудшиться до 500 метров. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

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