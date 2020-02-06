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Платье Анджелины Джоли признано лучшим за всю историю "Оскара"

16:01
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Онлайн-опрос провели в Великобритании

Около четырех тысяч интернет-пользователей приняли участие в голосовании, в ходе которого определилось лучшее платье за всю историю "Оскара". Владельцем наряда-победителя стала голливудская актриса Анджелина Джоли.  
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Церемония вручения премии привлекает внимание не только любителей кино, но и ценителей моды. В этот день красная дорожка превращается в подиум, по которому звезды дефилируют в разнообразных нарядах. 

В Британии провели онлайн-опрос с целью выбрать самый красивый наряд на "Оскаре". Первое место получила Анджелина Джоли, которая в 2004 году появилась на красной дорожке в шелковом платье жемчужного цвета. Смелое декольте и оголенная спина обеспечили звезде восторженную реакцию со стороны публики, пишет ОК!

 

В пятерку лидеров попали Кейт Хадсон в золотистом платье (2003 год), Кира Найтли в наряде с цветами (2015 год), Шарлиз Терон с ее бледно-золотистым платьем (2004) и Бейонсе, которая в 2005 году пришла на "Оскар" в черном вельветом платье. 

Торжественная церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

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