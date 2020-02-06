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Открытая астрофизиками мертвая галактика разрушила существующие теории

15:44
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Новые звезды там давно не формируются

Гигантская мертвая галактика, отрытая недавно астрофизиками, прекратила формировать новые звезды всего через 1,3 млрд лет после Большого Взрыва. Ученые университета Калифорнии в Риверсайде утверждают, что ее существование не укладывается в существующие теории о "смерти" галактик
Галактика – жертва: ученые получили снимок умирающего созвездия

"Еще до того, как Вселенной исполнилось 2 миллиарда лет, галактика XMM-2599 стала ультратяжеловесом. Она породила огромное количество звезд, чья общая масса превышала солнечную в 300 миллиарда раз. Что более удивительно, почти все эти светила возникли в первый миллиард лет жизни мироздания", - заявил астрофизик Бенджамин Форрест.

По мнению ученых, первые галактики возникли в первые эпохи существования мироздания из-за небольших неравномерностей в распределении материи. Они появились в результате гравитационного коллапса гигантских облаков газа. Некоторые сгустки материи превратились в одиночные галактики, другие – в скопления и суперскопления, приводит ТАСС пояснения ученых.

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