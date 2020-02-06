Открытая астрофизиками мертвая галактика разрушила существующие теории

Новые звезды там давно не формируются

Гигантская мертвая галактика, отрытая недавно астрофизиками, прекратила формировать новые звезды всего через 1,3 млрд лет после Большого Взрыва. Ученые университета Калифорнии в Риверсайде утверждают, что ее существование не укладывается в существующие теории о "смерти" галактик

"Еще до того, как Вселенной исполнилось 2 миллиарда лет, галактика XMM-2599 стала ультратяжеловесом. Она породила огромное количество звезд, чья общая масса превышала солнечную в 300 миллиарда раз. Что более удивительно, почти все эти светила возникли в первый миллиард лет жизни мироздания", - заявил астрофизик Бенджамин Форрест.

По мнению ученых, первые галактики возникли в первые эпохи существования мироздания из-за небольших неравномерностей в распределении материи. Они появились в результате гравитационного коллапса гигантских облаков газа. Некоторые сгустки материи превратились в одиночные галактики, другие – в скопления и суперскопления, приводит ТАСС пояснения ученых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"