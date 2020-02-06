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Кремль усилил меры предосторожности из-за вирусов

15:40
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Журналистов перед мероприятием проверяли специальным датчиком

В Кремле усилили меры предосторожности перед началом заседания президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию.

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В частности, журналистов перед мероприятием проверяли специальным датчиком, который измеряет температуру тела. Вся процедура занимала около минуты. Тех, кто не прошел проверку, по предварительным данным, нет.

То, что меры предосторожности действительно предпринимаются, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это меры предосторожности", - сказал он. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, дополнительную проверку ввели не из-за коронавируса, а в рамках предупреждения распространения эпидемии гриппа.

Накануне Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые из-за ситуации с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

Тем временем в водах рядом с японским портом Йокогама на карантине остается круизный лайнер Diamond Princess. Среди почти четырех тысяч пассажиров выявлено уже 20 заболевших новым коронавирусом, все они доставлены в клиники. На борту - на карантине - остаются 24 граждан России. Все они здоровы. Сотрудники посольства поддерживают с ними постоянную связь.

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