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Путин потребовал убирать вузы-пустышки в России

16:08
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Сверхконцентрация вузов в Москве и Петербурге - вызов для России

Президент России Владимир Путин потребовал ликвидировать вузы - пустышки в России.

"Первое. Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки, таких еще достаточно", - заявил Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Вместе с тем, глава государства предостерег от механического слияния различных вузов. В России и по сей день большинство вузов – свыше четверти всех высший учебных заведений – находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Однако "расселить" их было бы грубейшей ошибкой.

"Всякие разговоры: расселить студенческую Москву и студенческий Питер, конечно, неприемлемы <…> Но сейчас это серьезный вызов для сбалансированного развития всего пространства России", - отметил Путин.

Продолжая тему образования в стране, президент отметил, что стандарты обучения должны быть более гибкими, чтобы была возможность использовать короткие курсы, передает ТАСС.

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