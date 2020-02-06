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Путин пресек разговоры о "расселении" вузов Москвы

16:22
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Нужно помнить о преподавателях и студентах

Владимир Путин считает неприемлемыми разговоры о "расселении" вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Речь об этом зашла на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию в Кремле.
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Президент напомнил, что в двух столицах действуют более двухсот высших учебных заведений. Это свыше четверти всех вузов страны. Проблема их сверхконцентрации действительно есть, но так сложилось исторически.

Сейчас такая концентрация является серьезным вызовом для сбалансированного развития страны. Однако, полагает Путин, решать проблему по команде, прикрываясь национальными интересами, но забывая о преподавателях и студентах, было бы грубой ошибкой.

"Все эти разговоры - "расселить" студенческую Москву и студенческий Питер, - конечно, неприемлемы. Вместе с тем мы должны понимать, что далеко не все высшие учебные заведения в регионах в состоянии конкурировать со столичными городами, это пока очевидно", - заявил глава государства. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению президента, у регионов должна быть полномочия и возможности развивать высшие учебные заведения, вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Кроме того, необходимо поддерживать стремление предпринимателей инвестировать в образование, а сами образовательные стандарты сделать более гибкими и современными.

"Надо разрешить вузам с учетом запросов студентов, потребностей регионов самостоятельно формировать профили обучения, в том числе - в рамках так называемых коротких образовательных программ, чтобы студенты могли получать дополнительную квалификацию, например, навыки предпринимательской деятельности", - заявил Владимир Путин.

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