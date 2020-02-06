В здании Верховной рады пролилась кровь Тимошенко (фото)

Вдобавок ко всему с нее требуют компенсацию

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко повредила палец в потасовке в Верховной раде.

Во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли Тимошенко попыталась вырвать с проводами микрофон спикера Рады Дмитрия Разумкова, но поранила до крови большой палец левой руки.

Рана не смутила боевой настрой Тимошенко, она заклеила палец пластырем и продолжила свое участие в заседании. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лидер партии "Батькивщина" должна компенсировать нанесенный микрофону ущерб, в противном случае ее привлекут к уголовной ответственности.

Ранее в Сети появилось видео драки украинских парламентариев в здании Верховной рады. Депутаты бурно обсуждали законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель и не совладали с эмоциями. После объявления перерыва Юлия Тимошенко поднялась в президиум Рады и заняла место спикера Дмитрия Разумкова.

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