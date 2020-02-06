ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В здании Верховной рады пролилась кровь Тимошенко (фото)

16:48
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Вдобавок ко всему с нее требуют компенсацию

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко повредила палец в потасовке в Верховной раде.

Во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли Тимошенко попыталась вырвать с проводами микрофон спикера Рады Дмитрия Разумкова, но поранила до крови большой палец левой руки.

 

Рана не смутила боевой настрой Тимошенко, она заклеила палец пластырем и продолжила свое участие в заседании. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лидер партии "Батькивщина" должна компенсировать нанесенный микрофону ущерб, в противном случае ее привлекут к уголовной ответственности.

Ранее в Сети появилось видео драки украинских парламентариев в здании Верховной рады. Депутаты бурно обсуждали законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель и не совладали с эмоциями. После объявления перерыва Юлия Тимошенко поднялась в президиум Рады и заняла место спикера Дмитрия Разумкова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко поранила руку
Юлия Тимошенко поранила руку
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.