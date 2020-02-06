Задержан подозреваемый в поджоге суда в Москве

Мужчина скрывался в доме на Ленинском проспекте

Московская полиция задержала подозреваемого в поджоге Никулинского районного суда. Как сообщили в столичном главке МВД, сотрудники уголовного розыска нашли мужчину в одном из домов на Ленинском проспекте.

В ночь со среды на четверг неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда. В здании на Мичуринском проспекте на первом этаже начался пожар, загорелась документация и потолочное покрытие.

В результате инцидента никто не пострадал, а возгорание быстро ликвидировали. По факту поджога районного суда возбуждено уголовное дело.

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