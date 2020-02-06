ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержан подозреваемый в поджоге суда в Москве

16:51
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Мужчина скрывался в доме на Ленинском проспекте

Московская полиция задержала подозреваемого в поджоге Никулинского районного суда. Как сообщили в столичном главке МВД, сотрудники уголовного розыска нашли мужчину в одном из домов на Ленинском проспекте.

В ночь со среды на четверг неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда. В здании на Мичуринском проспекте на первом этаже начался пожар, загорелась документация и потолочное покрытие.

В результате инцидента никто не пострадал, а возгорание быстро ликвидировали. По факту поджога районного суда возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пожарные в Москве
Пожарные в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.