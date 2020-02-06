"Смешные малороссы": украинский язык сочли годным только для комедий

Мелодрамы на мове "не заходят"

Менеджеры украинского телеканала "1+1" назвали украинский язык невыгодным для фильмов и сериалов.

Все дело в том, что украинский язык делает мелодраму тяжелой для восприятия, и артистам из-за этого нелегко дается работа. В результате увеличивается выработка и растут затраты, пишет "Вести.Украина".

"Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии", - объяснила продюсер сериалов и фильмов Алла Еремеева.

В комедии все проще – зритель быстрее погружается в сюжет, а понимание языка отходит на второй план.

Заявление Еремеевой резко осудили в правительстве Украины. Вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более "оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов".

"Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должным спуститься с великорусского пьедестала в реальность", - отметил Кулеба, добавив, что уважительно относится ко всем языкам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"