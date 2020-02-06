Париж зарос мусором из-за акций протеста

Люди в столице и других городах Франции недовольны пенсионной реформой

В Париже вновь закрыли Эйфелеву башню. Её сотрудники влились в колонны демонстрантов, которые заполонили центральные улицы французской столицы. Протестующие требуют отменить новый закон о пенсионной реформе. Акции проходят также в Бордо и в Марселе. Бастуют адвокаты, преподаватели, работники общественного транспорта и даже мусорщики.

Тысячи человек - в центре Парижа. Очередная акция протеста против пенсионной реформы. Сейчас документ находится на рассмотрении парламента, но профсоюзные активисты по-прежнему требуют только одного: отозвать законопроект.

Упорства им не занимать. Акции протеста не только в Париже: в Бордо, Марселе, Нанте. С начала декабря во Франции длится самая масштабная забастовка в новейшей истории страны. И если работу общественного транспорта сейчас удалось восстановить, то больницы и университеты до сих пор работают с перебоями. Главная претензия к правительству - демонтаж системы начисления баллов. Они позволяли целому ряду граждан выходить на пенсию раньше. Теперь пенсионный возраст один для всех.

- У нас была прекрасная пенсионная система. И любая реформа должна делать ее лучше. А эта делает хуже. Отбирает наши права. Почему мы должны мириться с этим? - Мы продолжаем протестовать. Я медработник. По новым правилам мы будем работать на 7 лет дольше, чем сейчас. А ведь мы работаем в сложных условиях. Постоянный контакт с больными, инфицированными. Это просто опасно для нас и для самой системы здравоохранения.

Снова не работает Эйфелева башня. Сотрудники главной достопримечательности Парижа традиционно солидарны с протестующими. Недовольны реформой и адвокаты. Их забастовка уже привела к коллапсу в судебной системе. Рассмотрение тысяч дел вынужденно перенесено на конец 2020 или даже 2021 год. В этот понедельник адвокаты провели крупнейшую в истории акцию протеста. Но еще больше внимания к тем, кто намеренно не вышел на улицы. Бастует профсоюз мусорщиков. Большинство мусоросжигающих заводов в пригородах столицы заблокированы протестующими. На улицах Парижа растут горы отходов.

- Все выходные перед нашим домом лежали горы мусора. Это катастрофа! - Нельзя оставлять улицы столицы такими! Думаю, нам придется самим что-то предпринять. Я вижу, что люди уже пакуют все в дополнительные пластиковые мешки. Но, честно говоря, все это по-прежнему выглядит довольно отвратительно.

Дело, говорят специалисты, дурно пахнет. Сейчас мусор свозят на свалки. И только за несколько недель объем вывезенных отходов уже сравнялся с годовым. И если забастовка продолжится, все это грозит серьезными последствиями экологии.

Но прекращать забастовку пока не намерены. Сразу несколько крупнейших профсоюзных объединений по-прежнему отказываются от любых компромиссов с правительством, обещая продлить акции протеста на неопределенный срок.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.

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