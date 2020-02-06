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"Несколько тонн за смену": Питер вырвался в лидеры по выращиванию шампиньонов

18:22
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Грибы в Санкт-Петербурге выращивают с XIX века

Ленинградская область выходит в лидеры по производству шампиньонов. В регионе увеличивает мощности самый крупный на северо-западе страны комплекс по выращиванию грибов. Теплицы предприятия размещены на четырех гектарах. За одну смену работники собирают несколько тонн урожая. Главное преимущество агрокомплекса - самостоятельное изготовление почвы, необходимой для грибоводства.

Собирать грибы на производстве - совсем не то же самое, что в лесу. Каждое движение оператора отработано до секунды. Шампиньоны на многоэтажных стеллажах показываются из земли почти одновременно и идут огромными колониями. А на сбор урожая всего несколько суток, потом гриб раскроется и начнет темнеть.

С одной полки снимают несколько тонн шампиньонов за одну смену. Лучшие сборщики сдают по 300 килограммов в день.  Шампиньоны очень нежные, от прикосновения пальцев темнеют, поэтому их сразу сортируют по размеру. Погрешность в диаметре шляпки - максимум полсантиметра. Профессионалы работают на глаз.  

Этот комплекс только набирает производственные мощности, но уже обещает стать крупнейшим не только на северо-западе, но и в стране. Теплиц для шампиньонов отстроили на 4 гектарах, это почти три футбольных поля. Но главная его заслуга даже не в шампиньонах: по европейской технологии компост для грибного мицелия делают из куриного помета. Получается замкнутый биологический цикл.

"Производство грибов – это практически безотходное производство. Мы из соломы, которая является отходом при подготовке зерна, из куриного помета, который является понятно от чего, и гипса - материал нейтральный, совершенно безвредный, мы делаем смесь, добавляем воду, обрабатываем высоко температурами, и вот это все превращается в шампиньоны. Грибы мы едим, а все что остается - это удобрение," – объясняет управляющий производством грибов агропромышленного комплекса Ольга Селиванова.

Шампиньоновые плантации под Петербургом - настоящая палочка-выручалочка для всех птицефабрик в регионе. Решена главная проблема птицеводства - куриный помет можно не складировать где придется, а продавать сюда:

Перед тем как заложат грибницу, компост, разумеется, проходит несколько стадий переработки: отстаивание, ферментация, пастеризация. Это самая дорогая часть производственного процесса, но все равно выходит в разы дешевле, чем закупать субстрат за границей. И совершенно точно - никакой химии. Даже иностранцы это признают. Ноэль Вуллингс, грибной технолог, спокойно лакомится свежим российским шампиньоном прямо с грядки.

Санкт-Петербург - это первый город в России, где начали выращивать шампиньоны в промышленном масштабе, это было еще в 19 веке. Шампиньоны для жульенов и соусов на придворную кухню поставляли из грибных теплиц на Марсовом поле. Технологии выращивания грибов с тех пор сильно изменились, но вот собирают их по-прежнему вручную. И это пока - самая большая трудность, говорят специалисты. Ведь грибы растут быстрее, чем профессионалы по их сбору. Зато такую профессию не заменит никакая машина. Гриб нельзя срезать ножом - только выкручивать вручную из земли. Иначе весь плодоносный слой погибнет после первого же сбора урожая.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Ленинградская область.

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Выращивание шампиньонов
Выращивание шампиньонов
Выращивание шампиньонов
Выращивание шампиньонов
Теплица по выращиванию шампиньонов
Теплица по выращиванию шампиньонов
Выращивание шампиньонов
Выращивание шампиньонов
Теплица по выращиванию шампиньонов
Теплица по выращиванию шампиньонов
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