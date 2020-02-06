Путин отверг идею возвращения распределения в вузах

Советской "обязаловкой" сейчас ничего не решить

Сверхконцентрация образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге является вызовом для сбалансированного развития всего пространства России. Об этом заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, передает "ТВ Центр".

Он отметил, что на определенных исторических этапах подобная концентрация была, может быть, оправданной, однако затем приобрела явно гипертрофированные формы. Однако, считает президент, было бы грубой ошибкой решать данную проблему чисто административно, "расселяя студенческую Москву и студенческий Питер".

По словам главы государства, необходимо добиваться реальных позитивных изменений на местах, в регионах. Именно там нужно создавать современные привлекательные стандарты жизни и учебы, условия для самореализации молодых людей, возможности для достижения успеха.

"Уже с 2021 года – причём ежегодно - мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы и прежде всего именно в такие регионы, которые нуждаются в современных, молодых, перспективных кадрах... В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 миллиардов рублей. Но только этого шага, конечно, недостаточно. Прошу правительство реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах. Решению этой задачи следует подчинить профильные и другие нацпроекты. И, кстати, включая работу по развитию инфраструктуры, благоустройству городов, территорий, запуску новых производств и инвестиционных проектов. И, безусловно, нужно значительно повысить эффективность использования всех выделяемых ресурсов. У нас много талантливых, целеустремленных молодых людей, мы их должны сохранить и дать раскрыться в полную силу именно здесь, в России. И потому считаю правильным увеличить размеры поддержки за достижения научных творческих результатов. Мы это сделаем в самое ближайшее время", - сказал Путин.

Прокомментировал президент и идею возвращения советской системы распределения в вузах. По его словам, "обязаловкой ничего не решить", поскольку жизнь изменилась, и сейчас нужно создавать условия для самореализации молодежи.

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