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Солдатова обратилась к фанатам после сообщений о госпитализации

17:59
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Гимнастка рассказала, как попала в больницу

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, откуда у нее появились порезы на руке.
Российская чемпионка по гимнастике госпитализирована в тяжелом состоянии

Девушка опровергла предположения СМИ. Все оказалось гораздо проще: утром 5 февраля спортсменка готовила себе завтрак и порезалась острым ножом.

"Такое бывает, у всех бывает. Ножи - острые, я – гимнастка. На кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально. <…> Заехала в больницу, предупредила тренера. Вот. На этом вся история закончилась", - рассказала девушка в своем видеообращении.

Солдатова заверила фанатов и подписчиков, что с ней все в порядке, в ближайшее время она поедет на тренировку, а затем выступит на гала-концерте.

Ранее ряд СМИ написали, что Солдатова решила покончить жизнь самоубийством, но довести замысел до конца не успела – ее вовремя спасли врачи.

21-летняя Солдатова входит в состав сборной России. Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018) и чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018). На счету спортсменки также три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.

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