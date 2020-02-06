В рейтинге богатейших россиян сменился лидер

Он "подвинул" предыдущего лидера на третью строчку

Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон уступил лидерство в списке богатейших россиян по версии журнала Forbes владельцу "Интерросса" Владимиру Потанину.

Его состояние оценивается в 25,1 миллиарда долларов. На втором месте разместился президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (25 миллиардов долларов). Михельсон и его состояние в 24,9 миллиарда долларов теперь занимают третью строчку.

Успех Потанина связывают с ростом акций "Норникеля" — основного актива предпринимателя. За год ценные бумаги металлургической компании прибавили около 60%, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Также в топ-10 вошли владелец НЛМК Владимир Лисин (22,7 миллиарда долларов), генеральный директор ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов (21,9 миллиарда долларов), владелец Volga Group Геннадий Тимченко (20,8 миллиарда долларов), председатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман (15,7 миллиарда долларов), председатель комитета по стратегии "Еврохим" Андрей Мельниченко (14,8 миллиарда долларов), основатель USM Holdings Алишер Усманов (12,7 миллиарда долларов) и бывший губернатор Чукотского автономного округа Роман Абрамович (12,6 миллиарда долларов).

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