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Путин уволил генералов МЧС и МВД

18:27
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Президент также провел ряд назначений в силовых структурах

Владимир Путин в четверг освободил от занимаемых должностей четырех генералов и провел ряд перестановок в силовых ведомствах.

В указе на сайте правовой информации говорится, что с должностей были сняты начальник управления МВД по Амурской области генерал-майор полиции Николай Аксенов, начальник управления МВД по Приморскому краю генерал-майор Николай Афанасьев и глава МВД по Республике Коми генерал-майор Виктор Половников. Последний ранее был арестован по подозрению в получении взятки в 25 миллионов рублей.

Путин уволил с поста полковника юстиции Александра Сарафанова, занимавшего пост замруководителя главка СК по Московской области, и генерал-лейтенанта внутренней службы Руслана Яхьяева, занимавшего должность начальника главка МЧС по Чеченской Республике.

Глава государства своим указом назначил Александра Афонина замдиректора департамента кадровой политики МЧС, Евгения Лебедева - первым замначальника главка МЧС по Новосибирской области, а Алексея Рохлина - первым замначальника главка МЧС по Ростовской области.

Путин в четверг также назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

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