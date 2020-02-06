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ГИБДД аннулировала штрафы за подсветку электробусов в Москве

18:24
  • четверг
  • 06 февраля 2020

На ДТП подсветка не влияет

Штрафы в отношении водителей и должностных лиц, которые были ответственны за выпуск на линию украшенных праздничными световыми гирляндами электробусов, аннулированы.

"Вопрос снят, штрафы аннулированы. Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам - нашим и производителей электробусов. Общий вердикт - на ДТП подсветка точно не влияет", - сообщили в департаменте транспорта Москвы.

В 2021 году на улицы столицы пообещали выпустить в два раза больше электробусов, украшенных гирляндами.

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