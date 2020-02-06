Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Ранее регион возглавлял Максим Решетников, сейчас он глава МЭР

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

До этого он занимал должность начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России. Указ о назначении вступил в силу со дня его подписания, говорится на сайте Кремля.

Ранее Пермский край возглавлял Максим Решетников. 21 января его назначили министром экономического развития России вместо Максима Орешкина.

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