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Умер китайский врач, предупредивший мир о коронавирусе

19:34
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Коллеги не сразу ему поверили

В Китае скончался врач-офтальмолог Ли Вэньлян из города Ухань, который первым сообщил о вспышке коронавируса.

Об опасном заболевании он пытался предупредить еще в начале 2019 года, однако коллеги обвинили его в распространении ложных слухов. Тогда Ли и еще семерых врачей вызвали в полицию, где им вынесли серьезное предупреждение.

11 января у Вэньляна появились кашель и высокая температура. 12 января его госпитализировали, а 1 февраля врачи подтвердили заражение коронавирусом. 6 февраля врача не стало, пишет интернет-портал "Дни.ру". Ли было 34 года.

В то же время газета Газета Global Times утверждает, что Вэньлян не умер. У него остановилось сердце, врачи сделали ему ЭКМО (метод насыщения крови кислородом), в результате чего сердце вновь завелось. Сейчас врач находится в критическом состоянии.

31 декабря власти Китая объявили о вспышке нового вида коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, заражены 28 018 человек, 563 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Два случая коронавируса подтверждено в России - в Забайкалье и Тюменской области.

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