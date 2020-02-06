Обвиняемый по делу об убийстве "Япончика" заявил в суде об онкологии

Басманный суд Москвы арестовал Муртази Шаданию на два месяца

Суд арестовал на два месяца Муртази Шаданию, обвиняемого по делу об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова ("Япончика").

Шадания свою вину не признал. Он попросил суд отправить его под домашний арест из-за онкологического заболевания, передает "Интерфакс".

По версии обвиняемого, его оклеветала одна из свидетелей по делу. "Она наркоманка, всю жизнь сидит и хочет срок себе сократить", - заявил он.

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что обвиняемому в убийстве также вменяется в вину незаконный оборот оружия.

Иваньков был тяжело ранен выстрелами из снайперской винтовки 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Криминальный авторитет скончался от полученных ранений через два месяца.

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