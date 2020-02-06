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Власти Москвы совместно с ГУВД выявили нарушения оборота онкопрепаратов

19:39
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Сергей Собянин поблагодарил полицию за отличную работу

В Москве пресекли нарушения в обороте бесплатных препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями. Как сообщил у себя на персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин, работа велась совместно с полицией.

По словам мэра, по подозрению в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкологических препаратов задержали ряд сотрудников медицинских учреждений. Мэр Москвы поблагодарил правоохранительные органы за отличную работу и подчеркнул, что она поможет навести порядок в городе.

Собянин отметил, что на протяжении нескольких последних лет в Москве проводится системная работа по наведению порядка с обеспечением бесплатными лекарствами льготных категорий москвичей. В первую очередь речь идет о тех, кто страдает онкологическими заболеваниями.

"Многое уже сделано. Удалось разобраться с ценообразованием на онкопрепараты и снизить цены поставок на 20-25%. Мы перешли на современные стандарты лечения наиболее распространенных видов рака и начали закупки современных таргетных и иммунных лекарств", - рассказал мэр.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что материальный ущерб от деятельности задержанных медиков может превышать 100 миллионов рублей. По ее словам, пойманные полицией врачи подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения больных раком.

В полиции рассказали, что руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты и реализовывали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

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