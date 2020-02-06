Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

Он улучшит качество жизни детей, чьи родители живут раздельно

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве несовершеннолетних детей на жилье при разводе родителей. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, живущий отдельно от ребенка родитель будет нести дополнительные расходы на его жилье. Ожидается, что нововведение улучшает качество жизни детей, чьи родители решили развестись.

До сих пор привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем ребенка.

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