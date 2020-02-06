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Минфин увидел риски для России от снятия санкций

20:52
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Экономика может не выдержать

Снятие антироссийских санкций может негативно отразиться на экономике нашей страны.

Такое мнение выразил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. Если санкции будут отменены, то в Россию хлынут потоки капиталов, способные нарушить стабильность платежного баланса и подорвать конкурентоспособность российских компаний.

"Последние годы мы жили с очень высокими реальными ставками, когда в мире мы видим отрицательные ставки", - рассказал Тимофеев РБК.

Высокие ставки обуславливают привлекательность рублевых активов для иностранных инвесторов, а в условиях отмены санкций они упадут, уверен чиновник.

Ранее о нежелательности отмены санкций для российской экономики написала газета Financial Times. В статье говорилось, что в случае их отмены вся макроэкономическая политика, ориентированная на противостояние западным рестрикциям, разрушится.

Видео: как Россия и Германия будут противостоять американским санкциям

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