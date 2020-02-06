В Конституцию предложили внести понятие "федеральные территории"

Количество инициатив, поступающих в рабочую группу, продолжает расти

Включить в Конституцию понятие "федеральные территории" предложили в четверг члены рабочей группы по внесению изменений в основной закон государства на очередном заседании. Они пояснили, что под это понятие могут подпасть различные закрытые и военные объекты. Участники комиссии также утвердили формулировки положений, которые касаются роли науки и поддержки новых технологий. Одобрение получила идея о закреплении в Конституции понятия об особом отношении к культуре.

Количество предложений, поступающих в рабочую группу, продолжает расти. По некоторым направлениям эти идеи уже начинают обретать юридический каркас и формулировки. Речь, например, идёт о развитии науки. Это собираются закрепить в Конституции. Там же, вероятно, будут слова и про культуру.

"Речь идёт не просто о признании значения культуры, как науки и всего остального, а о признании культуры как символа нашей страны и нашей нации, которая остается вечно. В статье 70 это уместно, а так это пойдет в общем списке: культура, наука, социальные задачи и так далее", - сказал участник рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Михаил Пиотровский.

"Здесь завязалась некоторая дискуссия. Вопрос о месте этой нормы: статья 68-я или же 70-я. Но во всяком случае сама юридическая формула, которая предложена, возражений не вызвала", - заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Талия Хабриева.

Это касается и поддержки материнства, отцовства и детства. Если это норма будет прописана в основном законе страны, считают авторы поправки, региональные или федеральные чиновники не смогут уклониться от её исполнения, а значит помощь семьям с детьми будет гарантирована. Но в нашем обществе находятся и такие люди, которые против таких мер.

"Удивительно, когда говорят о ненужности этого действия. На мой взгляд, эти люди просто не знакомы с жизнью большинства российских семей, у которых, действительно, в период рождения ребенка очень сильно ухудшается материальное состояние", – объяснила участница рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора.

О мерах поддержки таких семей в послании говорил и Владимир Путин. Там же прозвучали и предложения по изменению Конституции, которые в том числе предполагают ужесточение требований к кандидатам в президенты и федеральным чиновникам. Усиление роли муниципальной власти и Госсовета. А также расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, где в перспективе могут появиться сенаторы с пожизненным мандатом. Во всяком случае такое предложение уже поступило.

"Мне понравился итальянский опыт. У них в Сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право быть в этой общей квоте пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе - общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи", - рассказал член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Александр Чубарьян.

Помимо этого в Конституцию могут включить понятие "федеральная территория". Если предложение одобрят, подобные земли не будут входить в состав субъектов федерации, а станут напрямую подчиняться федеральным властям. Подобные практики, кстати, действуют во многих странах мира: от США до Индии.

"Есть закрытые территории. Есть крупные военные объекты. Есть специальный режим с территориями, связанный с какими-то дополнительными экологическими требованиями, где необходим специальный режим. Кстати, я не исключаю, что такой специальный режим может касаться и какой-то инвестиционной деятельности", - заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас.

Но пока этот вопрос, как и многие другие, находится в стадии обсуждения и проработки, которая должна завершиться к 14 февраля. На этот день назначено второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию. В нём же планируют прописать процедуру и дату всероссийского голосования, которое и поставит точку в данном вопросе.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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