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Путин потребовал модернизировать систему высшего образования в регионах

22:20
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Для эффективного развития страны им нужен кадровый потенциал, заявил президент

Как сделать российскую систему высшего образования  отвечающей запросам сегодняшнего дня и конкурентоспособной в будущем? Дискуссия на эту тему развернулась на совместном заседании президиума Госсовета и совета по науке и образованию. Его провел Владимир Путин. Выступая на заседании, президент особо отметил, что для эффективного развития страны регионам нужен кадровый потенциал, а для этого необходим ряд серьёзных структурных преобразований.

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Путин потребовал убирать вузы-пустышки в России

Отечественная высшая школа - одна из сильнейших в мире, однако жить лишь историей и традициями в динамично развивающемся настоящем неправильно, отметил президент. Образование напрямую влияет на экономику, демографию, на качество жизни, о котором Владимир Путин говорил в недавнем послании Федеральному собранию. Успехи в образовательном процессе, конечно, есть, но и проблем хватает.

"Главная из них - сохраняющаяся сверконцентрация образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь действуют более двухсот высших учебных заведений. Это свыше четверти всех вузов страны. Выбор многих выпускников школ в регионах хорошо понимаю - они уезжают в столицы, где и образование лучше, и жизнь интереснее. Мы это прекрасно понимаем. И зачастую не возвращаются молодые люди туда, где родились, выросли. Регионы теряют самое ценное при этом - таланты, кадры, молодежь", - сказал Путин.

При этом о расселении студенческой Москвы и Петербурга речи не идет. На столичный уровень следует выводить университеты в регионах.

"Уже с 2021 года ежегодно мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам в регионах, которые нуждаются в молодых, перспективных кадрах. В общей сложности за четыре года на эти цели планируем направить более 70 миллиардов рублей. Хотел бы повторить - даже с учетом всех отраслевых вложений, мы не изменим региональную высшую школу, если не добьёмся реальных позитивных изменений в жизни на местах в регионах. Вы знаете, звучат призывы вернуть в вузы систему распределения, но - вновь повторю - обязаловкой мы ничего не решим. Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные, привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха", - объяснил президент.

Преобразования в образовании нужно начинать с ревизии, отметил президент. Не секрет - некоторые высшие учебные заведения больше заняты извлечением прибыли, нежели подготовкой квалифицированных кадров.

"Безусловно, нужно убирать вузы-пустышки. Но задача шире, чем просто избавиться от подобных контор. Нам важно консолидировать потенциал учебных заведений и научных институтов. Там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом объединении. Речь идет не о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей в регионах, обеспечат рост качества образования и исследований в вузах", - сказал глава государства.

Такие управленческие инструменты планируется отработать в пяти новых образовательных центрах мирового уровня. Они появятся в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Достигать выдающихся результатов в исследованиях легче, когда на рабочем месте светло и тепло, а после занятий можно с пользой провести время.

"Передовая инфраструктура вузов - это настоящий мотор развития городской среды. В этой связи предлагаю обновить, построить в регионах современные студенческие городки, начать эту работу с учебными аудиториями, спортивными сооружениями, технопарками, жильем для студентов, аспирантов. В целом на обновление материально-технической базы, капитальный ремонт вузов будет направлено 22 миллиарда рублей из федерального бюджета", - заявил Путин.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

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