Мать-вегетарианка довела дочь до истощения

"Девочка просто худенькая", - объяснила родительница

Органы опеки забрали у 46-летней жительницы Ставропольского края истощенного полуторогодовалую девочку.

Инцидент произошел в Кисловодске. Малышке диагностировали анемию и энцефалопатию. В свои год и восемь месяцев не умеет ходить и весит менее семи килограммов, пишет kp.ru "Комсомольская правда"

Соцзащита направила иск в суд, где будет принято решение относительно родительских прав женщины. Также в отношении безответственной матери возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

С обвинениями женщина не согласна. Она считает, что девочка "просто худенькая, как она в детстве". Вегетарианка записала видеообращение к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову, в котором рассказала, что ребенка хотят забрать из семьи намеренно, так как она родила его в 46 лет, а органы опеки специально "выискивали проблемы". По словам матери, девочка умеет ходить за ручку, говорить отдельные слова и нормально питается.

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