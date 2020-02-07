Ограбление экс-худрука Большого театра Филина попало на видео

Это произошло в Хамовниках

Бывшего художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина ограбили вечером 6 февраля в Москве.

Филин припарковал свой автомобиль Audi Q7 у Московского дворца молодежи на Комсомольском проспекте. Вернувшись, он обнаружил, что заднее окно его машины разбито. Злоумышленник похитил сумку с документами и медикаментами на сумму 198 тысяч рублей.

Балетмейстер обратился в полицию, передает РЕН ТВ. Он объяснил, что в сумке лежали дорогостоящие лекарства. Ему требуется принимать их после нападения, которому он подвергся в 2013 году.

В Сети выложили кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как преступник разбивает окно Audi, берет сумку и спокойно уходит, стараясь не привлекать к себе внимания.

Напомним, в 2013 году Филину плеснули в лицо серной кислотой. Он частично потерял зрение и был вынужден сделать пластическую операцию. Организатором преступления признали артиста Большого театра Павла Дмитриченко, которого отправили в колонию.

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