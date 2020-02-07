ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ограбление экс-худрука Большого театра Филина попало на видео

08:45
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Это произошло в Хамовниках

Бывшего художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина ограбили вечером 6 февраля в Москве.
Организатор нападения на Филина вышел по УДО и вернулся в Москву

Филин припарковал свой автомобиль Audi Q7 у Московского дворца молодежи на Комсомольском проспекте. Вернувшись, он обнаружил, что заднее окно его машины разбито. Злоумышленник похитил сумку с документами и медикаментами на сумму 198 тысяч рублей. 

Балетмейстер обратился в полицию, передает РЕН ТВ. Он объяснил, что в сумке лежали дорогостоящие лекарства. Ему требуется принимать их после нападения, которому он подвергся в 2013 году.  

В Сети выложили кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как преступник разбивает окно Audi, берет сумку и спокойно уходит, стараясь не привлекать к себе внимания. 

Напомним, в 2013 году Филину плеснули в лицо серной кислотой. Он частично потерял зрение и был вынужден сделать пластическую операцию. Организатором преступления признали артиста Большого театра Павла Дмитриченко, которого отправили в колонию.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Филин
Сергей Филин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.