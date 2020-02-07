Самолет доставил 26 российских детей из Сирии на родину

Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова

На подмосковном аэродроме Чкаловский этой ночью приземлился спецборт с 26 российскими детьми, вывезенными из неподконтрольного сирийским властям лагеря "Аль-Холь" на северо-востоке республики, передает "Газета.Ru".

Еще девять ребят остались в Дамаске до оформления нужных документов. Вернувшиеся дети из разных регионов России, самому младшему из них - два года, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Это дочери и сыновья россиян, которые воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в России организации "Исламское государство".

Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. Как отметила Анна Кузнецова, возвращение на родину детей будет продолжено.

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