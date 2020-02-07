ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинцы появились одновременно с Землей?

08:25
  • пятница
  • 07 февраля 2020

В Сети обсуждают новый ролик

Весь мир дивится истории этого государства. Авторитетный американский журнал New Yorker посвятил происхождению Украины большую статью. Поводом стало появление в интернете видеоролика, созданного двумя креативными персонажами Сашко Даниленко и Артемом Полежакой – при государственной поддержке.

Больше всего американцев удивило, что сначала был Большой взрыв, потом появилась Земля, на ней сразу была Украина. Еще до появления первых растений, ихтиандров и динозавров.

О том, что древнее укров на земле никого нет, мы уже давно знаем. В учебниках истории там пишут, что украинская нация возникла 140 тысяч лет назад. Правда, человек разумный, как вид, появился только 100 тысяч лет спустя, но это так, мелочи. 

Героическую историю украинского этноса, оказывается, описывали еще Гомер и Геродот.  Вся жизнь украинцев – подчеркивается в пропагандистском клипе - это борьба, ни поляки, ни Гитлер, ни большевики не смогли сломить гордый дух героев. Ну и вершина эволюции украинской нации – это, конечно, Майдан, и то, к чему страна пришла сейчас. В будущее авторы клипа не заглядывают – видимо, уж очень светлое.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Кадр из мультфильма "Історія України "
Кадр из мультфильма "Історія України "
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.