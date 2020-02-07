Украинцы появились одновременно с Землей?

В Сети обсуждают новый ролик

Весь мир дивится истории этого государства. Авторитетный американский журнал New Yorker посвятил происхождению Украины большую статью. Поводом стало появление в интернете видеоролика, созданного двумя креативными персонажами Сашко Даниленко и Артемом Полежакой – при государственной поддержке.

Больше всего американцев удивило, что сначала был Большой взрыв, потом появилась Земля, на ней сразу была Украина. Еще до появления первых растений, ихтиандров и динозавров.

О том, что древнее укров на земле никого нет, мы уже давно знаем. В учебниках истории там пишут, что украинская нация возникла 140 тысяч лет назад. Правда, человек разумный, как вид, появился только 100 тысяч лет спустя, но это так, мелочи.

Героическую историю украинского этноса, оказывается, описывали еще Гомер и Геродот. Вся жизнь украинцев – подчеркивается в пропагандистском клипе - это борьба, ни поляки, ни Гитлер, ни большевики не смогли сломить гордый дух героев. Ну и вершина эволюции украинской нации – это, конечно, Майдан, и то, к чему страна пришла сейчас. В будущее авторы клипа не заглядывают – видимо, уж очень светлое.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"