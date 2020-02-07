Что предпримут демократы после несостоявшегося импичмента Трампа

Победу Дональда Трампа подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Как несостоявшийся импичмент сказался на рейтингах американского президента? Что теперь будут делать демократы? И кто все-таки станет конкурентом Трампа на выборах главы государства?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил журналист Михаил Таратута.

"Безусловно, Трамп выиграл этот раунд. Его рейтинг, как это ни забавно, подскочил – половина страны одобряет как работу как президента", - сказал он.

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