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Небензя высказался о действиях Запада в Сирии

09:10
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Дипломат объяснил связь между заседаниями Совбеза ООН и событиями в Сирии

Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание, созванное по инициативе Великобритании, США и Франции, чтобы обсудить ситуацию на северо-западе Сирии - в Идлибе, передает "ТВ Центр".

Как отметил наш постпред при организации Василий Небензя, подобные встречи наглядно показывают, что западные страны больше думают не о мирных жителях арабской республики, а о боевиках. Они не только пытаются их защитить, но и представить в качестве умеренной оппозиции.

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