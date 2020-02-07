Дочь Успенской уехала из России после громкого скандала

Мать не попыталась ее удержать

30-летняя Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, улетела к отцу в США.

"Да, она больше не живет в России. Она приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: "Пожалуйста, уезжай в Америку!" - рассказала Успенская порталу Sobesednik.ru.

По ее словам, дочь взяла с собой деньги, которые ей заплатили за участие в передаче "Звезды сошлись". В эфире этого шоу Татьяна пожаловалась, что мать пыталась изолировать ее от общества после аварии на Коста-Рике в 2018 году. Тогда девушка сломала челюсть в двух местах и потеряла несколько зубов. "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить", - заявила девушка.

"Пусть она докажет, что хочет. Теперь у нее есть свобода полная. Она и была - это все вранье, что я ей запрещала делать то, что она хочет. Я хотела, чтобы выздоровела и доделала операции, которые для нее очень важны", - сообщила Любовь Успенская.

Певица надеется, что Татьяна будет счастлива с отцом и что она перестанет нуждаться в материнской помощи.

Напомним, после своего скандального заявления на ТВ Татьяна попросила у матери прощения. Свое поведение она объяснила посттравматическим синдромом, который возник у нее после аварии.

Добавим, что Татьяна - единственная дочь 65-летней артистки.

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