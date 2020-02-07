ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочь Успенской уехала из России после громкого скандала

09:08
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Мать не попыталась ее удержать

30-летняя Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, улетела к отцу в США. 
"Захватили её как заложника": Успенская высказалась о скандальном интервью дочери

"Да, она больше не живет в России. Она приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: "Пожалуйста, уезжай в Америку!" - рассказала Успенская порталу Sobesednik.ru

По ее словам, дочь взяла с собой деньги, которые ей заплатили за участие в передаче "Звезды сошлись". В эфире этого шоу Татьяна пожаловалась, что мать пыталась изолировать ее от общества после аварии на Коста-Рике в 2018 году. Тогда девушка сломала челюсть в двух местах и потеряла несколько зубов. "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить", - заявила девушка. 

"Пусть она докажет, что хочет. Теперь у нее есть свобода полная. Она и была - это все вранье, что я ей запрещала делать то, что она хочет. Я хотела, чтобы выздоровела и доделала операции, которые для нее очень важны", - сообщила Любовь Успенская.

Певица надеется, что Татьяна будет счастлива с отцом и что она перестанет нуждаться в материнской помощи. 

Напомним, после своего скандального заявления на ТВ Татьяна попросила у матери прощения. Свое поведение она объяснила посттравматическим синдромом, который возник у нее после аварии. 

Добавим, что Татьяна - единственная дочь 65-летней артистки.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.