Раскрыты подробности предпринимательского прошлого Мишустина

Семья премьера дала согласие на публикацию данных

Михаил Мишустин с 2008 года был одним из контролирующих партнеров компании UFG. Будущего премьера туда пригласил основатель группы, экс-глава Минфина Борис Федоров (ныне покойный), сообщила управляющий партнер компании Полина Герасименко.

Предпринимательские и аналитические способности Мишустина проявились еще в 1990-х, при основании в России "Международного компьютерного клуба". Как отмечает РБК, эта некоммерческая организация фактически привела на российский рынок таких международных технологических гигантов, как Apple, Intel, Hewlett-Packard, IBM, Motorola и других. По словам Герасименко, Мишустин был в те годы лично знаком со Стивом Джобсом, Биллом Гейтсом, Джимом Кавано и другими известными персонами. С некоторыми из них поддерживал дружеские отношения.

С приходом в UFG (Объединенную финансовую группу) Михаил Мишустин стал куратором сельскохозяйственного проекта в Брянской области "UFG Агро Партнеры". Как рассказала Герасименко, там была заброшенная поросшая кустарником земля. Усилиями, в том числе, и курировавшего проект Мишустина за несколько лет на 38 тысячах гектаров организовали высокотехнологическое агропроизводство – выращивали пшеницу, ячмень и сою.

В проект вложили более 30 миллионов долларов инвестиций, закупили технику, внедрили западные агротехнологии. В результате урожайность была увеличена более чем в три раза. В 2014 году бизнес продали одному из крупнейших в России агрохолдингов, его стоимость за это время увеличилась в 2 раза.

Как стало известно, общая сумма доходов Михаила Мишустина и его семьи от траста UFG за период с 2010 по 2015 год составила 33,55 миллиона долларов. Как ключевой руководитель UFG Мишустин получил около 2,5 миллиона долларов в 2009 году. Однако уже в следующем году, в связи с возвращением на государственную службу, он передал 100% своего траста супруге Владлене Мишустиной.

Позже партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста. По данным Герасименко, ее доход за период с 2010 по 2013 годы составил 11,55 миллиона долларов. В дальнейшем, в связи с введением ограничений, касающихся супругов и несовершеннолетних детей государственных служащих, доля была передана матери и сестре Михаила Мишустина. Последняя сделка по продаже долей в компании, принадлежащих семье Мишустиных, была закрыта в 2019 году. Как отметила Герасименко в письме, опубликованном РБК, все расчеты планируется завершить до конца 2020 года.

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