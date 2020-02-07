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Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона

10:07
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Она мечтала о карьере певицы, но учится на юриста

У народного артиста СССР Иосифа Кобзона осталось семь внуков. 19-летняя Мишель занимает среди них особое место.  
69-летняя Нелли Кобзон в элегантном наряде вышла в свет

Иосиф Кобзон и его супруга Нелли всегда относились к Мишель с огромной теплотой. Возможно, это связано с тем, что девочка обладает выдающимися вокальными данными, а в детстве мечтала пойти по стопам своего знаменитого дедушки. В 2017 году ей удалось выйти с Иосифом Давыдовичем на сцену Кремлевского дворца и исполнить песню "Старый клен". 

После смерти артиста вдова часто проводила время с Мишель, которая недолго гостила в России. Они вместе выходили в свет, ездили на отдых, посещали культурные мероприятия. Красивая девушка неизменно привлекала внимание публики.

 

Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии. Сейчас Наталья и Юрий с четырьмя детьми живут в Великобритании.

Мишель поступила в Оксфорд, чтобы по примеру папы изучать право. Девушка всегда прилежно училась, поэтому нет сомнений, что один из лучших вузов в мире она окончит с отличием. 

Однако Мишель Рапопорт занята отнюдь не только учебой. Как и ее родители, она много путешествует.

 

К тому же она активно ведет социальные сети. В Instagram у нее почти 6 тысяч подписчиков. Мишель гордится своими еврейскими корнями и регулярно напоминает фолловерам о важных для евреев датах и событиях. 

Внучка Кобзона интересуется модой. Обладая модельной внешностью, она снялась в рекламе одного известного бренда, с которым сотрудничают многие российские звезды. По всей видимости, модельная карьера Мишель на этом только начинается. 

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