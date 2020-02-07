Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона

Она мечтала о карьере певицы, но учится на юриста

У народного артиста СССР Иосифа Кобзона осталось семь внуков. 19-летняя Мишель занимает среди них особое место.

Иосиф Кобзон и его супруга Нелли всегда относились к Мишель с огромной теплотой. Возможно, это связано с тем, что девочка обладает выдающимися вокальными данными, а в детстве мечтала пойти по стопам своего знаменитого дедушки. В 2017 году ей удалось выйти с Иосифом Давыдовичем на сцену Кремлевского дворца и исполнить песню "Старый клен".

После смерти артиста вдова часто проводила время с Мишель, которая недолго гостила в России. Они вместе выходили в свет, ездили на отдых, посещали культурные мероприятия. Красивая девушка неизменно привлекала внимание публики.

Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии. Сейчас Наталья и Юрий с четырьмя детьми живут в Великобритании.

Мишель поступила в Оксфорд, чтобы по примеру папы изучать право. Девушка всегда прилежно училась, поэтому нет сомнений, что один из лучших вузов в мире она окончит с отличием.

Однако Мишель Рапопорт занята отнюдь не только учебой. Как и ее родители, она много путешествует.

К тому же она активно ведет социальные сети. В Instagram у нее почти 6 тысяч подписчиков. Мишель гордится своими еврейскими корнями и регулярно напоминает фолловерам о важных для евреев датах и событиях.

Внучка Кобзона интересуется модой. Обладая модельной внешностью, она снялась в рекламе одного известного бренда, с которым сотрудничают многие российские звезды. По всей видимости, модельная карьера Мишель на этом только начинается.

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