"Главное, чтобы Настя выздоровела": Навка публично обратилась к мужу Заворотнюк

Петр Чернышев отметил день рождения

Петр Чернышев 6 февраля отметил 49-летие. Фигуриста поздравляли коллеги и друзья. Почти все желали спортсмену здоровья и выздоровления жены.

Очень трогательно высказалась о Чернышеве Татьяна Навка. В ее ледовых шоу муж Анастасии Заворотнюк выступает уже несколько лет и является одной из главных звезд.

"Мой потрясающий друг, моя поддержка на льду, мой единомышленник, талантливый и безумно хороший Пётр Чернышев, с днем рожденья!" - написала фигуристка на своей странице в Instagram.

Навка назвала Чернышева светлым человеком, который остается таким несмотря ни на что. "В этот прекрасный день мы желаем тебе крепкого здоровья, огромного счастья, процветания и благополучия. Ну и конечно, самое главное, чтобы Настя выздоровела. Верим в лучшее!" - обратилась к партнеру Татьяна.

Напомним, Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк поженились в 2008 году. Через 10 лет у них появилась дочь Мила. В 2019 году стало известно, что Анастасия тяжело больна. Точный диагноз актрисы не разглашается.

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