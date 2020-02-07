Появилось видео отражения сирийскими ПВО удара, под который едва не попал самолет

172 человека спасло чудо

В миллиметре от роковой ошибки. Из-за авиаудара Израиля по Дамаску под огонь едва не попал гражданский лайнер, на борту которого было 172 пассажира. Об этом сообщили в нашем Минобороны. А сирийские военные обстрел связали с действиями турецкой армии, которая в это же самое время вошла в стратегически важный населенный пункт Идлиба.

На видео, снятом накануне, запечатлено, как сирийские ПВО отражают ракетную атаку Израиля в пригороде Дамаска. В российском Минобороны рассказали новые подробности инцидента. В результате удара мог пострадать гражданский самолет, на борту которого находились 172 человека. Лайнер летел из Тегерана и собирался совершить посадку в столице Сирии, передает "ТВ Центр".

"Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром - на российской авиабазе "Хмеймим", - рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ракеты "воздух-земля" были выпущены истребителям F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирии. Момент атаки, заявили российские военные, выбран не случайно. Движение регулярных пассажирских рейсов осуществляется в известных высотных эшелонах, которые израильские радиолокационные средства отчетливо видят. Так же они мониторят и воздушную обстановку вокруг аэропорта Дамаска.

"Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС", - отметил Конашенков.

Всё это очень напоминает обстоятельства трагедии, произошедшей меньше месяца назад в небе над Тегераном, когда иранские ПВО сбили украинский "Боинг". Исламская республика ожидала удара со стороны американских военных, обстановка была накалена, и оператор на земле принял лайнер за крылатую ракету. Погибли все, кто был на борту - 176 человек.

В МИД Сирии считают, что ракетный удар Израиля был скоординирован с действиями турецких военных. Их колонна вошла в провинцию Идлиб в тот момент, когда все внимание было приковано к аэропорту Дамаска. Они закрепились рядом с городом Саракиб, который несколько дней назад освободила от террористов сирийская армия. Этот населенный пункт расположен на пересечении важных магистралей. Кто его контролирует, тот имеет стратегическое преимущество в этом районе. Турция, очевидно, не хочет терять свои позиции и влияние, и пригрозила Дамаску военным ответом в случае продолжения наступательной операции. И тут же на заседании Совета безопасности ООН представитель Вашингтона заявляет о всецелой поддержке Анкары. Совбез собрался на экстренное заседание по инициативе Великобритании, США и Франции, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе. Как отметил наш постпред при организации Василий Небензя, подобные встречи наглядно показывают, что западные страны больше думают не о мирных жителях арабской республики, а о боевиках.

Сирийские войска не намерены сдавать позиции и предупредили экстремистов в провинции Идлиб, что у них остался последний шанс сложить оружие.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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