Эвакуированные из Сирии российские дети рассказали об условиях жизни

По прилету в Москву их ждет углубленное медицинское обследование

26 российских детей в пятницу вернулись на Родину из Сирии. Это ребята, чьи родители воевали в Арабской республике на стороне террористов. Их вывезли из лагеря беженцев "Аль-Холь". Чтобы провести такую спецоперацию, потребовалось несколько месяцев долгих переговоров, ДНК-тестов и поиска родственников. И вот, наконец, этой ночью спецборт с детьми приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Подробности – в репортаже Алексея Платонова

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