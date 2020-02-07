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Оправдание Трампа по делу об импичменте поддержали 43% американцев

11:59
  • пятница
  • 07 февраля 2020

В Конгрессе разгорелся скандал

Почти половина американцев считают ошибкой оправдание Дональда Трампа по делу об импичменте. Об этом говорится в новом опросе по заказу агентства Reuters. Впрочем, примерно столько же респондентов - высказались в поддержку президента, пишут "Известия".

Сам он впервые после провала процедуры публично выступил в Белом доме. От празднования победы быстро перешел к критике демократов, назвав их "подлыми и порочными людьми". Но по большей части - весь свой гнев Трамп обрушил на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, с которой открыто враждует последние полгода.

В среду на традиционном обращении к конгрессу президент отказался пожать ей руку, а она в свою очередь демонстративно порвала текст его речи, назвав выступление манифестом лжи, а свой поступок - благородным. Трамп же после очередной порции критики в адрес Пелоси заявил: демократы не оставят попыток отстранить его от власти.

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