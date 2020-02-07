ФАС зафиксировала резкое повышение цен на медицинские маски

Ведомство готово применить наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны производителей

Федеральная антимонопольная служба России зафиксировала резкое повышение цен на медицинские маски, такая ситуация наблюдается по всей стране, но больше всех отличилась Адыгея - индивидуальные средства защиты подорожали в 15 раз. Тревогу бьют во всем мире. Только в Китае уже более 30 тысяч зараженных, а среди скончавшихся от осложнений - врач, который одним из первых обнаружил опасный вирус. Между тем, под угрозой эпидемии уже третий круизный лайнер, на котором не менее семи россиян.

Пустые палубы и несколько тысяч человек, которые не могут покинуть свои каюты. Уже три круизных лайнера фактически на карантине из-за китайского коронавируса. В японской Иокогаме пришвартована "Бриллиантовая принцесса". Тревогу на борту забили после того, как выяснилось: один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был носителем вируса. Проверка подтвердила опасения – с каждым днём число заболевших растёт, передает "ТВ Центр".

На борту судна более трёх с половиной тысяч человек – туристов и членов экипажа. 24 гражданина России - в списке здоровых. Но проверить всех экстренно не получается. Карантин продлится две недели.

Ещё четверо россиян на борту круизного лайнера World Dream, который стоит на карантине в Гонконге. На борту врачи, связь – только по телефону. И сегодня стало известно о третьем судне – "Вестердам", направлявшемся в Японию. Однако ни один из портов не готов его принять – на борту есть больные с подозрением на пневмонию. И не менее семи граждан России. Сейчас команда прокладывает новый маршрут. Возможно, лайнеру придётся вернуться в Гонконг.

Тем временем в Китае число жертв коронавируса возросло до 636 человек. И хотя власти говорят о снижении числа инфицированных, рано констатировать, что эпидемия пошла на спад. Заражённых более 30 тысяч – и это только из тех, кто прошёл медицинские тесты. Скончался врач Ли Вэньлян – именно он первым сообщил через соцсеть о вирусе в городе Ухань. Однако принял его за возвращение атипичной пневмонии. А местные власти, вместо того чтобы срочно начать проверку, посоветовали медику не сеять панику среди населения.

Власти соседних с Китаем стран продолжают эвакуацию своих граждан – в Японию в пятницу прибыл четвёртый самолёт из Уханя. На предыдущих рейсах уже обнаружили инфицированных.

Белая маска вместе с белой фатой – теперь привычный атрибут на многих свадьбах. По крайней мере, в Южной Корее, где подтверждено уже 24 случая заражения. А для тех, кто не верит в обычные маски, предприимчивые изобретатели предлагают новые средства индивидуальной медицинской защиты. Персональная переносная палатка или прозрачная канистра на голове не прошли клинических испытаний, но выглядят очень надёжно.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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