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Жители дома в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта

12:18
  • пятница
  • 07 февраля 2020

О злоключениях жителей дома на улице Свободы знают и в Фонде капремонта и в региональном министерстве энергетики и ЖКХ

Вопиющая история безразличия. В Кирове жители девятиэтажки уже больше полугода не могут воспользоваться лифтами - их попросту нет. Управляющая компания ещё летом начала ремонт - старые кабинки убрали, новые так и не поставили. А половина квартирантов - люди старшего поколения, которые вынуждены даже ради похода за продуктами, подвергать свою жизнь опасности. Кто виноват и что делать?

Подробнее – в репортаже Татьяны Сидоровой

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