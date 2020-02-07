Жители дома в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта

О злоключениях жителей дома на улице Свободы знают и в Фонде капремонта и в региональном министерстве энергетики и ЖКХ

Вопиющая история безразличия. В Кирове жители девятиэтажки уже больше полугода не могут воспользоваться лифтами - их попросту нет. Управляющая компания ещё летом начала ремонт - старые кабинки убрали, новые так и не поставили. А половина квартирантов - люди старшего поколения, которые вынуждены даже ради похода за продуктами, подвергать свою жизнь опасности. Кто виноват и что делать?

Подробнее – в репортаже Татьяны Сидоровой

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